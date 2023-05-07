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İmha planı hazır

Bjelica, Fırtına’nın başında ilk galibiyetini istiyor. A.Gücü’nü ezberledi, taktiğini de oyuncularına aktardı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
İmha planı hazır
Karadeniz ekibinde hoca değişikliği sonrasında iki maça çıkan Nenad Bjelica henüz puan alamamıştı. Trabzonspor çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Hırvat çalıştırıcı hem kulüp hem de kendi adına bu kötü gidişata bir son vermeye kararlı. Deneyimli isim, kurmaylarıyla A.Gücü maçının analizini tamamladı. Başkent ekibinin iyi ve kötü yönlerini belirledi; bunları öğrencilerine ezberletti. Bjelica, futbolcularına bu karşılaşmadan mutlak galibiyet istediğini iletti. Trabzonspor, A.Gücü'ne yenilerek kupada saf dışı kalmıştı. Bordo-mavililerin hedefi hem rövanşı almak hem de ligde moral bulmak.
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