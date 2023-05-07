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İdmanlar tam gaz

Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer dün de teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Dinamik ısınma ve reaksiyon çalışmalarının ardından antrenman sonuçlandırma ile tamamlandı. Fırtına bugün yapacağı idman ile Ankaragücü hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
İdmanlar tam gaz
Karadeniz temsilcisi, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer dün de teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Dinamik ısınma ve reaksiyon çalışmalarının ardından antrenman sonuçlandırma ile tamamlandı. Fırtına bugün yapacağı idman ile Ankaragücü hazırlıklarını tamamlayacak.
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