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Formayı ver hocam

Sakatlıktan çıkan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür tamamen hazırlar. İki oyuncu, Nenad Bjelica ile konuşarak “Bizi oynat” dediler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Formayı ver hocam
Trabzonspor'da sakatlıklarını atlatan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür, takım hedefsiz kalmasına rağmen sahada olma ateşiyle yanıyor. İki yıldız isim tedavilerinin ardından koşu antrenmanlarına başlamışlardı. Güçlerinin yerine geldiğini hisseden ve bunu ispatlayan Visca ve Abdülkadir bu hafta sahada olmak istiyor. İki yıldız teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşerek Ankaragücü maçında forma giymek istediklerini ilettiler. İki isim, Hırvat hocaya "Bu süreçte takım için çok şey yapmak istiyoruz. Lütfen bize formayı ver" dediler.
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