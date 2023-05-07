Flavio’dan gelir yolda

Sezon başında Al Taawon takımına kiralanan Flavio, Suudi Arabistan temsilcisinde sezonun genelinde başarılı bir performans sergiledi. Ligin bitmesine 5 hafta var. Taawon, Flavio'yu tutmak istiyor. Fırtına da satın alma opsiyonu olan 2 milyon doları bekliyor.
Sezon başında Al Taawon takımına kiralanan Flavio, Suudi Arabistan temsilcisinde sezonun genelinde başarılı bir performans sergiledi. Ligin bitmesine 5 hafta var. Taawon, Flavio'yu tutmak istiyor. Fırtına da satın alma opsiyonu olan 2 milyon doları bekliyor.