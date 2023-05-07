Bjelica memnun

Geldiği günden beri mücadele gücü ve tutkulu oyun isteyen Nenad Bjelica bu ışığı Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'in gözlerinde gördü. Hırvat çalıştırıcı, takımın iki süper yıldızının bu tavrından bir hayli memnun. Kulüp doktorları ile konuşarak kararını verecek.
Geldiği günden beri mücadele gücü ve tutkulu oyun isteyen Nenad Bjelica bu ışığı Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'in gözlerinde gördü. Hırvat çalıştırıcı, takımın iki süper yıldızının bu tavrından bir hayli memnun. Kulüp doktorları ile konuşarak kararını verecek.