Baka işi çözülmeli

Pfdk'dan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Bakasetas'a 2 maç ceza çıkmıştı. Yunan yıldız bu durumda A.Gücü ve F.Bahçe maçlarını kaçırıyor. Yönetim, Tahkim'e giderek cezanın 1 maça indirilmesini istedi. Emsal olarak da G.Saraylı Abdülkerim Bardakcı gösterildi. Yönetim "Bu iş çözülmeli. Ortada emsal bir karar var. Cezası
Pfdk'dan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Bakasetas'a 2 maç ceza çıkmıştı. Yunan yıldız bu durumda A.Gücü ve F.Bahçe maçlarını kaçırıyor. Yönetim, Tahkim'e giderek cezanın 1 maça indirilmesini istedi. Emsal olarak da G.Saraylı Abdülkerim Bardakcı gösterildi. Yönetim "Bu iş çözülmeli. Ortada emsal bir karar var. Cezası