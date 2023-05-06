Yeni transfer gibi

Bordo-mavili ekibin uzun yıllar sonra kazandığı şampiyonluk büyük pay sahibi olan Marek Hamsik için bu sezon istediği gibi geçmedi. Slovak yıldız hem sakatlıklar yaşadı hem de için yeterince süre alamadı. Hoca değişikliği en çok ona yaradı. 15 maçlık aradan sonra ilk 11'de kendine yer bulan 35 yaşındaki büyük tecrübe, idmanlarda Nenad Bjelica ile sürekli paylaşım içinde. Hamsik'in Süper Lig'in kalan bölümünde formunu sürdürmesi durumunda Hırvat hocanın öğrencisiyle görüşerek 1 yıl daha devam etmesini isteyecek. Hamsik ise sezon bitmeden karar vermeyi düşünmüyor.