Haberler Trabzonspor Yeni transfer gibi

Yeni transfer gibi

Hamsik bu sezon sakatlıklar haricinde birçok maçta da yedek kalmıştı. Bjelica’nın gelişiyle birlikte yeniden kendini buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Yeni transfer gibi
Bordo-mavili ekibin uzun yıllar sonra kazandığı şampiyonluk büyük pay sahibi olan Marek Hamsik için bu sezon istediği gibi geçmedi. Slovak yıldız hem sakatlıklar yaşadı hem de için yeterince süre alamadı. Hoca değişikliği en çok ona yaradı. 15 maçlık aradan sonra ilk 11'de kendine yer bulan 35 yaşındaki büyük tecrübe, idmanlarda Nenad Bjelica ile sürekli paylaşım içinde. Hamsik'in Süper Lig'in kalan bölümünde formunu sürdürmesi durumunda Hırvat hocanın öğrencisiyle görüşerek 1 yıl daha devam etmesini isteyecek. Hamsik ise sezon bitmeden karar vermeyi düşünmüyor.
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