TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Alieu Fadera hamlesi!

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Trabzonspor, Alieu Fadera'yı tam anlamıyla markaja almış durumda. 21 yaşındaki oyuncunun, futbolculuğu kadar, profesyonel bakış açısı, hayatı gibi birçok farklı konu mercek altında. Bordo-mavililer tüm bu araştırmalar sonucunda olumlu bir rapor çıkarsa Belçika Kulübü Zulte Waregem ile masaya oturacak. Tarafların yine de bir ön görüşme yapması bekleniyor. Süratiyle bilinen Fadera'nın da kariyerinin bu döneminde yeni bir maceraya hazır olduğu öğrenildi. Gambiyalı yıldızın, Belçika temsilcisi ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
NWAKAEME'Yİ ANDIRIYOR
Alieu Fadera'nın en önemli özelliği; hızı ve korkusuz şekilde rakip savunmaların üzerine gitmesi. Bu da saha içinde onu her zaman 'korkutucu' bir hale getiriyor. Bu sezon 38 maçta 9 gol, 9 asiste ulaştı. Skora bu şekilde etki etmesiyle unutulmaz Anthony Nwakaeme'yi andırıyor.
Fiziksel özellikleri
ARTISI: Hem topla hem de topsuz çok çabuk. Hızlandığında bir daha yakalamak imkansız.
EKSİSİ: Fizik olarak güçlü değil. İkili mücadelelerde oldukça zorlanıyor.
Mental özellikleri
ARTISI: Patlayıcı gücünün farkında. Çok istekli. Maç sonu golleri bunu ispatlıyor.
EKSİSİ: Özellikle savunmada dikkatsiz oynuyor. Gereksiz kart görüyor.
Teknik özellikleri
ARTISI: Çok iyi bir driplingçi. İki ayağını da iyi kullanıyor. Kolay adam eksiltiyor.
EKSİSİ: Şutları bu seneye kadar zayıftı. Eksikleri var ama ilerleme kaydediyor.
Taktik özellikleri
ARTISI: Takım hücumlarına değer katıyor. Kapanan savunmaları açıyor. Bire birlerde tutulması imkansız bir hal alıyor.
EKSİSİ: Kaleye yaklaştığında karar mekanizması istenilen seviyede değil. Bu sezon bunu aşmaya yakın.