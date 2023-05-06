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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Alieu Fadera hamlesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bordo mavililer bu anlamda teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde kolları sıvadı. Fırtına son olarak Belçika ekibi Zulte Waregem formasını terleten 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Alieu Fadera'yı yakın takibe aldı. Afrikalı futbolcunun Anthony Nwakaeme benzerliği ise büyük dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Alieu Fadera hamlesi!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için işler bu yıl istediği gibi gitmemişti. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın ortak kararıyla takımda baştan aşağı değişim başladı. Fırtına dört koldan yeni sezon kadrosunda bulunduracağı oyuncuları arıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen isimlerden biri de Alieu Fadera. 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu bu sezon Zulte Waregem formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Genç sol kanat oyuncusu bordo-mavililer tarafından da yakından izleniyor

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Alieu Fadera'yı tam anlamıyla markaja almış durumda. 21 yaşındaki oyuncunun, futbolculuğu kadar, profesyonel bakış açısı, hayatı gibi birçok farklı konu mercek altında. Bordo-mavililer tüm bu araştırmalar sonucunda olumlu bir rapor çıkarsa Belçika Kulübü Zulte Waregem ile masaya oturacak. Tarafların yine de bir ön görüşme yapması bekleniyor. Süratiyle bilinen Fadera'nın da kariyerinin bu döneminde yeni bir maceraya hazır olduğu öğrenildi. Gambiyalı yıldızın, Belçika temsilcisi ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

NWAKAEME'Yİ ANDIRIYOR

Alieu Fadera'nın en önemli özelliği; hızı ve korkusuz şekilde rakip savunmaların üzerine gitmesi. Bu da saha içinde onu her zaman 'korkutucu' bir hale getiriyor. Bu sezon 38 maçta 9 gol, 9 asiste ulaştı. Skora bu şekilde etki etmesiyle unutulmaz Anthony Nwakaeme'yi andırıyor.

Fiziksel özellikleri

ARTISI: Hem topla hem de topsuz çok çabuk. Hızlandığında bir daha yakalamak imkansız.
EKSİSİ: Fizik olarak güçlü değil. İkili mücadelelerde oldukça zorlanıyor.

Mental özellikleri

ARTISI: Patlayıcı gücünün farkında. Çok istekli. Maç sonu golleri bunu ispatlıyor.
EKSİSİ: Özellikle savunmada dikkatsiz oynuyor. Gereksiz kart görüyor.

Teknik özellikleri

ARTISI: Çok iyi bir driplingçi. İki ayağını da iyi kullanıyor. Kolay adam eksiltiyor.
EKSİSİ: Şutları bu seneye kadar zayıftı. Eksikleri var ama ilerleme kaydediyor.

Taktik özellikleri

ARTISI: Takım hücumlarına değer katıyor. Kapanan savunmaları açıyor. Bire birlerde tutulması imkansız bir hal alıyor.
EKSİSİ: Kaleye yaklaştığında karar mekanizması istenilen seviyede değil. Bu sezon bunu aşmaya yakın.

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