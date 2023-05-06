Haberler Trabzonspor Sil baştan

Sil baştan

Trabzonspor takımı, kötü geçen bu sezonun ardından baştan sona yenilenecek. Transferler yeni sezon kampına mutlaka yetiştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Sil baştan
Karadeniz ekibi şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından bu yıla büyük umutlarla girmişti. Ancak Nisan ayında tamamen hedefsiz kaldı. Bordo-mavili takımda hem başkan hem de teknik direktör değişti. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın önderliğinde takım baştan aşağı yenilenecek. Doğan ve Bjelica ikilisi takımdan gidecek oyuncuların bir hayli fazla olduğu için yeni transferlerin de bir an önce bitirilmesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardılar. Başkan Doğan şampiyon oldukları sezondaki gibi transferlerin kampa yetiştirilmesini istedi. Kurmaylarına bu yönde direktif verdi.

SAVUNMA YENİLENİYOR

Fırtına'da sağ bek Bruno Peres ile stoper Vitor Hugo takımdan ayrılmıştı. Diğer sağ bek Jens Styger Larsen ve Stefano Denswil'in de eli kulağında. İki oyuncu ile de kısa süre içinde karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshi bekleniyor. Bu durumda savunma hattına 4 veya 5 transfer yapılacak.

İKİ EKSİK VAR

KARADENİZ temsilcisi, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bjelica yönetimindeki çalışmaya Manolas Siopis ve Trezeguet katılmadı. Son 2 antrenmana çıkmayan iki futbolcunun, Ankaragücü karşısında forma giymeleri beklenmiyor. Ayrılması beklenen Stefano Denswil ve Naci Ünüvar da yoktu.

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