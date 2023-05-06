Sil baştan

SAVUNMA YENİLENİYOR
Fırtına'da sağ bek Bruno Peres ile stoper Vitor Hugo takımdan ayrılmıştı. Diğer sağ bek Jens Styger Larsen ve Stefano Denswil'in de eli kulağında. İki oyuncu ile de kısa süre içinde karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshi bekleniyor. Bu durumda savunma hattına 4 veya 5 transfer yapılacak.
İKİ EKSİK VAR
KARADENİZ temsilcisi, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bjelica yönetimindeki çalışmaya Manolas Siopis ve Trezeguet katılmadı. Son 2 antrenmana çıkmayan iki futbolcunun, Ankaragücü karşısında forma giymeleri beklenmiyor. Ayrılması beklenen Stefano Denswil ve Naci Ünüvar da yoktu.