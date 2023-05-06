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Bjelica'dan Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi taraftara çağrı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, sosyal medya hesabı üzerinden taraftara çağrıda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:16
Bjelica'dan Trabzonspor-Ankaragücü maçı öncesi taraftara çağrı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

BJELICA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı. Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.


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