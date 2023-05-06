Haberler Trabzonspor Bjelica'dan hücum emri!

Bjelica'dan hücum emri!

Teknik direktör Bjelica, gelecek sezon için yapılacak tüm transferlerin 4-3-3 formasyonunda oynayabilecek özelliklerde olmasını ve takımın bu kimlikle daha ofansif bir anlayışta olacağını söyledi. Hedef lig bitmeden birkaç transferi sonuçlandırmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Bjelica'dan hücum emri!
Teknik direktör Nenad Bjelica, yönetim kuruluna transfer listesini sunmuştu. Deneyimli çalıştırıcının transfer kriterleri belli oldu.

4-3-3'E UYGUN: Nenad Bjelica eski takımlarında olduğu gibi Trabzonspor'da da sahaya 4-3-3 dizilişiyle yayılmak istiyor. Yapılacak transferlerin de bu formasyona uygun olması için bu yönde isimleri yönetime verdi.

ESNEK OLMALI: Hırvat çalıştırıcının bir isteği de sahaya süreceği oyuncuların birçok mevkide görev alabilecek kapasitede olmaları. Nenad Bjelica böylece oyuncuların yerlerini değiştirerek taktiğini yenileyebilecek.

DINAMİZM ÖNEMLI:
Nenad Bjelica'nın felsefesinde oyuncuların çift yönlü ve dinamik olmaları son derece büyük önem taşıyor. Hırvat çalıştırıcı sürekli mücadele eden, öne geçse farkı artırmaya çalışan, geri düşse maça isyan eden oyuncular istiyor.

GÜZEL HABER YAĞIYOR

Fırtına'da iki sakat oyuncu Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün problemlerinden tamamen kurtulmaları teknik direktör Nenad Bjelica'yı memnun ediyor. İki yıldızın oynama arzularını hocalarına ilettikleri kaydedildi. Hırvat çalıştırıcı, sağlık heyetiyle görüştükten sonra Visca ve Abdülkadir için son kararını verecek
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