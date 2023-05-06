Bjelica'dan hücum emri!

4-3-3'E UYGUN: Nenad Bjelica eski takımlarında olduğu gibi Trabzonspor'da da sahaya 4-3-3 dizilişiyle yayılmak istiyor. Yapılacak transferlerin de bu formasyona uygun olması için bu yönde isimleri yönetime verdi.
ESNEK OLMALI: Hırvat çalıştırıcının bir isteği de sahaya süreceği oyuncuların birçok mevkide görev alabilecek kapasitede olmaları. Nenad Bjelica böylece oyuncuların yerlerini değiştirerek taktiğini yenileyebilecek.
DINAMİZM ÖNEMLI:
Nenad Bjelica'nın felsefesinde oyuncuların çift yönlü ve dinamik olmaları son derece büyük önem taşıyor. Hırvat çalıştırıcı sürekli mücadele eden, öne geçse farkı artırmaya çalışan, geri düşse maça isyan eden oyuncular istiyor.
GÜZEL HABER YAĞIYOR
Fırtına'da iki sakat oyuncu Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün problemlerinden tamamen kurtulmaları teknik direktör Nenad Bjelica'yı memnun ediyor. İki yıldızın oynama arzularını hocalarına ilettikleri kaydedildi. Hırvat çalıştırıcı, sağlık heyetiyle görüştükten sonra Visca ve Abdülkadir için son kararını verecek