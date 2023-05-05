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Trabzonspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 15:02
Trabzonspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.30'daki idmanda bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Bordo-mavili oyuncular antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana uzun süren sakatlık sonrası Dorukhan Toköz de katıldı.
Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.

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