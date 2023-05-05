Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica'dan ikna turları! Yıldız forveti böyle çağırdı

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica'dan ikna turları! Yıldız forveti böyle çağırdı

Son dakika spor haberi: Dinamo’da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip. Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, yıldız futbolcu Bruno Petkovic'i takımında görmek istiyor. Golcü isme telefon açan deneyimli hoca projelerini anlattı. Bu onu heyecanlandırdı” denildi. Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.93 boyundaki forvetin kararını kısa sürede vereceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica'dan ikna turları! Yıldız forveti böyle çağırdı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve önceliğini sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattına veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencilerinden olan Bruno Petkovic'i takımında görmek istediği kaydedildi. Bu sezon forvet mevkiinde büyük sıkıntılar çeken bordo-mavililerde Bjelica'nın Petkovic ile bu sorunu çözmek istediği belirtildi. Hırvat teknik adamın vatandaşını arayarak Trabzon'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

YENİ KONTRAT ÖNERILDI AMA...
Hırvat basını D. Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Petkovic'in Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Bjelica'nın kendisini ikna edebileceğini belirten Hırvatlar, "Dinamo'da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip olabilir. Daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ona telefon açarak projelerini anlattı. 'Gel tarih yazalım' dedi. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Kulübünün de yeni sözleşme teklif ettiği 29 yaşındaki forvetin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika: Serie A'da şampiyon Napoli! Maradona'dan sonra tarihi başarı | Kim Min-Jae ve Eljif Elmas...
Başkan Erdoğan Samsun Mitingin'de tarihi kalabalığa seslendi: "Başımın tacısın Samsun"
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sağ bek hamlesi!
Fırtına'dan geç orta sahaya kanca!
HIDIRELLEZ GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUALAR | Hıdırellezde hangi dualar ve tesbihler okunur? Hıdırellez gecesi nasıl dilek dilenir?
2023 Hıdırellez ne zaman, neden kutlanır?
Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38