TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica'dan ikna turları! Yıldız forveti böyle çağırdı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve önceliğini sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet hattına veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski öğrencilerinden olan Bruno Petkovic'i takımında görmek istediği kaydedildi. Bu sezon forvet mevkiinde büyük sıkıntılar çeken bordo-mavililerde Bjelica'nın Petkovic ile bu sorunu çözmek istediği belirtildi. Hırvat teknik adamın vatandaşını arayarak Trabzon'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.



YENİ KONTRAT ÖNERILDI AMA...

Hırvat basını D. Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Petkovic'in Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Bjelica'nın kendisini ikna edebileceğini belirten Hırvatlar, "Dinamo'da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip olabilir. Daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ona telefon açarak projelerini anlattı. 'Gel tarih yazalım' dedi. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Kulübünün de yeni sözleşme teklif ettiği 29 yaşındaki forvetin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.