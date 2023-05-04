Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sahada!

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor. Çalışmalarda sakat oyunculardan da iyi haberler geliyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Visca, hafif tempolu koşular yapıyor. İki oyuncunun bu hafta Başkent ekibiyle yapılacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştükleri belirtildi. Abdülkadir ve Visca "Kendimizi iyi hissediyoruz. Maçın bir bölümünde mutlaka süre almak istiyoruz" dedikleri öğrenildi. Hırvat çalıştırıcı, iki süper yıldızının bu kadar istekli olması sebebiyle çok mutlu. İdman performanslarını izlemeye devam edecek. Kulüp doktorlarından onay çıkması halinde Abdülkadir ve Visca'ya 15 ila 30 dakika arasında süre vermeyi planlıyor.