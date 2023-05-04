TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez ve Koita'ya talipler var!

Valencia'dan gelen ve İspanya'da iyi izler bırakan tecrübeli forvet Maxi Gomez bu ülkeye geri dönebilir. Uruguaylı golcünün menajeri Real Betis ve Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor güçlü bir teklif alırsa 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığına onay verecek.



KOITA'YA AZERBAYCAN'DAN TALİP!

Kasımpaşa'dan alınan Fode Koita beğenilmediği için kiralanmıştı. 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Gineli forvetle Karabağ yakından ilgileniyor. Bordo-mavililer, Azeri ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.