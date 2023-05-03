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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca sürprizi! İyi haber geldi

Boşnak yıldızın, Ankaragücü maçında oynaması bekleniyor. Bu sezon ağır sakatlıklar yaşayan tecrübeli futbolcudan iyi haber var. “Sahada kendimi deneyeceğim” diyen Visca antrenman temposunu artırdı. 33 yaşındaki yıldız yeni bir ağrı hissetmezse Ankaragücü’ne karşı sahada olacak. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Visca sürprizi! İyi haber geldi

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Bordo-mavili takımın yıldızı Edin Visca bu sezon 2'si ağır olmak üzere 6 sakatlık geçirdi. Boşnak hücum oyuncusu bu yüzden tam 37 maç kaçırdı. Bu da Trabzonspor'un hücum aksiyonlarını ciddi şekilde etkiledi. Visca buna rağmen pes etmedi, bir kez daha güçlü şekilde geri dönmeye çalışıyor. 'Sezonu kapattı' denilen 33 yaşındaki futbolcu salon çalışmalarını geride bıraktı. Takımın fizyoterapisti ve doktoru ile konuşan Visca "Kendimi iyi hissediyorum. Topla çalışmak istiyorum" dedi. Dönüşü Bjelica'yı mutlu etti.

BJELICA'NIN ARADIĞI İŞTAH ONDA VAR

Edin Visca'nın sürpriz şekilde antrenmana çıkması bordo-mavili camiayı sevindirdi. 33 yaşındaki futbolcu idman temposunu her geçen gün artırıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni bir ağrı hissetmemesi durumunda Ankaragücü mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulması bekleniyor. Hatta Nenad Bjelica onu karşılaşmanın bir bölümünde kullanmayı dahi hedefliyor. Edin Visca'nın da futbola bir hayli iştahlı olması hocasını memnun ediyor. Geldiği günden bu yana başarıya aç oyuncu arayan Bjelica, Visca'da o ışığı gördü.

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