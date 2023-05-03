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Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberleri...Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:19
Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı.

Karadeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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