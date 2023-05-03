Kulübün önü açık

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, idman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Slovak futbolcu yeni değişimin izlerinin kısa zaman içinde olumlu olarak kulübe yansıyacağını belirtti. 35 yaşındaki büyük tecrübe "Geçen sene ile bu sene arasındaki en önemli fark Şampiyonlar Ligi. Oraya katılmak bizim için çok önemli bir hedefti. Hem futbol hem de finansal anlamda. Bir moral kaybı oldu" diye konuştu. Hamsik sezona kötü başlamadıklarını, fikstür yoğunlaşınca zorlandıklarını söyledi.

STABİL HALE GELDİK

Marek Hamsik şunları söyledi: "Sahada istediğimiz sonuçları elde edemedik. Yoğun fikstürden antrenman yapma fırsatı da bulamadığımızdan zor bir döneme girdik. Bundan çıkmak kolay olmadı. Kulüpteki değişikliklerden de etkilendik. Şu an daha stabil durumdayız. Yeni bir başkanımız var, uzun kontratlı bir hocamız var. 2 haftadır idmanlar yapıyoruz. Yeni metotlar görüyoruz. Yeni bir anlayış var. Artık Trabzonspor'un önünün daha açık olduğunu söyleyebilirim"

7 MAÇI DÜŞÜNÜYORUM

"Uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönmek benim için çok güzeldi. Sahada olmanın tadını çıkardım. Benim tek düşündüğüm önümüzdeki 7 maç. Kalan haftalarda en iyisini yapmak istiyorum. Sezon sonunda ailemle birlikte güzel bir tatilde olacağız"

DEĞİŞİM KOLAY DEĞİL

"Trabzonspor'da geçirdiğim 2 yıl benim için çok özeldi. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da takım olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Kulüp olarak da benziyor. Benim için Trabzonspor'da geçirdiğim bu 2 yıl kariyerim açısından özel anlam taşıyor. Bu sezon işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Ne takım, ne hocalarımız takımın içinde bulunduğu durumdan mutlu. Hoca değişimleri yaşadık. Trabzonspor gibi bir kulüpte bu değişimleri yaşamak çok kolay değildir. Yeni hocamız var. Yeni hedeflerimiz var. Yapmamız gereken , geleceği düşünüp iyi işler çıkarmak için çabalamak."

BENİ EFSANE GÖRMELERİ GÜZEL

"beni Trabzonspor efsaneleri arasında sayıyorlar. 2 yıllık süreçte bunu başarabildiysem güzel. Kendimi çok mutlu hissederim. Bu kulübün tarihine ismimi yazdırabilmek benim için büyük mutluluk. Ben futbola odaklanmış ve onu düşünen bir insanım. Şu an tek odaklandığım nokta Trabzonspor'un sezon sonuna kadar oynayacağı maçlar"