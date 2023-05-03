İdmana devam

Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1.5 saat devam etti. Çalışmaya Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı. Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi. Bjelica taktik çalışmada oyuncularını uyardı.

TESELLİ ETTİ

Anastasios Bakasetas 7 yıl sonra gördüğü kırmızı kartın Nenad Bjelica'nın 2. maçına denk gelmesinden dolayı üzgün. Yunan yıldız, hocasından yine özür diledi. Bjelica futbolun içinde böyle şeyler olduğunu söyledi.

6 EKSİK VARDI 3 DAHA KATILDI

Fırtına sakatlıktan çekmeye devam ediyor. Takımdaki 6 eksiğe yenileri katıldı. Manolas Siopis, Maxi Gomez ve Emirhan Zaman da sakatlık yaşadı. 3 oyuncunun ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Bordomavili ekibin teknik patronu Nenad Bjelica oyuncuların fiziksel kalitesini yukarı çekmek için çabalıyor.

HÜSEYİN'DEN MEMNUN KALDI

Nenad Bjelica geldiği günden bu yana Hüseyin Türkmen ile özel ilgileniyor. Hırvat çalıştırıcı, Vitor Hugo'nun takımdan ayrılması ve Stefano Denswil'in sakat olduğu bölümde Hüseyin'e şans veriyor. Bjelica ve yardımcıları, 25 yaşındaki futbolcunun atletik özelliklerinden etkilendiler.