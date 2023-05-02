TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Nenad Bjelica Bruno Petkovic'i gözüne kestirdi!

Trabzonspor geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun aksine bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Bordo mavililer zirve yarışından uzaklaşırken şimdiden gelecek sezon için kolları sıvadı.

Fırtına'da takımın başına geçen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde gelecek sezon için etkili bir kadro kurulması planlanıyor.

Mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileri ile gelecek sezon devam edileceği noktasında kafa yoran Hırvat çalıştırıcının, orta saha ve forvet hattında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önereceği belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamadan Bjelica'ya takımını teslim etmeyi düşünüyor.

Fırtına'dan Nenad Bjelica maliyeti düşük oyuncuları parlatarak Trabzonspor'a kazandırmayı hedefliyor. Bu anlamda teknik adam eski öğrencisini Trabzon'a getirmek istiyor.

BRUNO PETKOVIC GÜNDEME GELDİ

Hırvatis'tanda birçok futbolcunun kariyerine dokunuşlar yapan Bjelica gündemine Bruno Petkovic'i aldı. Dinamo Zagrep'e transfer ettiği golcü isimle 2018-2020 yılları arasında birlikte görev yapan Bjelica, oyun planınını Petkovi'in üzerine kuruyordu.

Bjelica, Petkovic'i 73 maçta oynatarak oyuncuya en fazla forma şansı veren isim olmuştu. Umut Bozok ve Gomez'den beklediği performansı bir türlü alamayan Trabzonspor'un iki oyuncudan biri veya ikisiyle yolları ayırması haline Petkovic ile temasa geçmesi bekleniyor.

2024 yılında sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Hırvat oyuncunun 6 milyon Euro olan piyasa değerinin bu transferi zorlaştırdığı belirtiliyor. Fakat Bjelica'nın hem Petkovic ile hem de kulübüyle yapılacak olan görüşmelerde transfere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.