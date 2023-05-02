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Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 14:39
Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışırken, antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Karadeniz ekibinde antrenmana sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmazken, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca bireysel antrenman gerçekleştirdi.

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