8 eksik var

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Edin Visca, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın Ankaragücü maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bakasetas ise kart cezalısı olduğu için yok.



KART KABUSU

Fırtına, şampiyon tamamladığı geçen sezonu 60 sarı, 4 kırmızı kart ile bitirmişti. Bu sezon önünde daha 6 maç olmasına rağmen şimdiden 57 sarı, 5 kırmızı kart gördüler. Trabzonspor kırmızı kart gördüğü 5 karşılaşmayı da kazanamadı. Bu mücadelelerden sadece 1 puan çıkarabildi. 4 defa kaybetti.



SARI ALARMI

Bordo-mavili takımın bu sezonki en önemli sorunlarından birisi de oyuncuların kart görme sayıları oldu. Hemen her maç bir oyuncu cezalı duruma düşüyor. Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde Eren Elmalı, Marc Bartra, Manolas Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sınırdaki isimler.



