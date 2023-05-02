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Bjelica Trabzonspor'da ilk 11 kurmakta zorlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısında hedefi 3 puanla tanışmak. Bjelica zorlu maç öncesi 11 sıkıntısı çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda oynatabileceğim 14 oyuncu var" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Bjelica Trabzonspor'da ilk 11 kurmakta zorlanıyor!

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Bordo-mavili takımı zor bir dönemde devralan Nenad Bjelica, cesur bir giriş yapmıştı. Henüz kulübü ve oyuncuları fazla tanımadığı halde Sivasspor deplasmanına çıkan usta çalıştırıcı 10 kişi kalmaları sebebiyle 4-1'lik yenilgiyle giriş yapmıştı. Geride bıraktığımız hafta da yine Konyaspor maçında öne geçen Fırtına'da bu defa da Bakasetas atılmıştı. Bir kez daha 10 kişi kalan bordo- mavililer 2-1'le yenilgiden kurtulamamıştı. Şanssız bir başlangıç yapan Bjelica sakatlıklardan da çok çekiyor.


İDEAL 11'E ULAŞAMADI
Nenad Bjelica, Trabzonspor'da henüz kafasındaki ideal 11'i sahaya süremedi. Sakatlıklar sebebiyle kısıtlı oyuncu kadrosuyla çalışan Hırvat hoca "Şu an için bir sonraki maçta oynatabileceğim sadece 14 oyuncum var" diyerek içinde bulunduğu durumun sıkıntısını çok net bir şekilde belli etti. Bjelica bir yandan bu sezon galibiyetler alıp, yeni döneme moralle başlamayı planlarken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu kafasında oluşturmaya çalışıyor. Yaz transferine büyük önem veriyor.


SERKAN ASAN DÖNÜŞE HAZIR
Bordo-mavili takımda uzun süredir sakat olan Serkan Asan, bu sezon ilk kez bu hafta içerisinde takıma dahil olacak. 24 yaşındaki sağ bek, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası fiziksel olarak eksiklerini kapatmaya çalışacak. 2 hafta içerisinde tam hazır hale gelecek.

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