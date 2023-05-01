Trabzonspor'da Bjelica'dan yeni sezon için transfer sözleri!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın görevi bırakmasının ardından İhsan Derelioğlu kulübede oturmuştu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Nenad Bjelica ile anlaşmasının ardından ise Hırvat hoca takımı devralmıştı. Büyük bir istekle bordo- mavili görevi kabul eden Bjelica, henüz takıma hakim olmamasına rağmen tutkusunu göstermiş ve Sivasspor maçında kulübede oturmuştu. Fırtına bu maçtan mağlubiyetle ayrıldıktan sonra bu hafta da deplasmanda Konyaspor'a yenildi. Usta hoca bir kez daha mücadele eksikliğinden yakındı.



İDMANLARDA GÖZLEMLEYECEK

Nenad Bjelica, Konyaspor karşılaşmasından sonra net kararını verdi. Bundan böyle takım için mücadele etmeyen futbolculara forma vermeyecek. Kalan haftalarda takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkartmaya çalışan Hırvat teknik adam, "Bizimle beraber mentalitesi iyi olan oyuncularla birlikte yola devam edeceğiz ve onlarla çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bjelica hafta arası idmanlarında da gözlemlerini sürdürecek. Kariyerine bakılmaksızın kalan kısa bölümde kendini gösterenler sahada olacak.



RAPOR HAZIR

Nenad Bjelica, sezon sonu yaklaşırken takımda gidecekler-kalacaklar, alınacaklar listesini hazırlıyor. Hırvat teknik patronun raporunu büyük oranda hazırladığı belirtildi. Bu raporu kısa sürede başkan Ertuğrul Doğan'a teslim edecek.