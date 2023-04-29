Yeni yönetim siftah peşinde

MUMLA ARIYOR
Karadeniz devi ligde geçen sezonun 29. haftasında 70 puanla şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Bu yıl ise hanesine yalnızca 45 puan yazdırabildi. Aynı süreçte geçen sezon sadece 1 yenilgi yaşayan Fırtına, bu yıl 10 kez kaybetti.
DENSWIL DE YOK
Hafta içinde idmanda sakatlanan Stefano Denswil maça yetişemedi. 29 yaşındaki stoper kadroya alınmadı ve bugün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Denswil'in ağrılarının geçmediği ve bu nedenle riske edilmediği dile getirildi.
15 DAKİKADA ATIYOR
BU sezon Spor Toto Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan bir takım yok (8). Karadeniz devi, Sivas sınavında da 10. dakikada Markovic ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.