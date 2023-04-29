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Yeni yönetim siftah peşinde

25-26 Mart tarihleri arasında yapılan kongrede göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı dış sahada almayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Yeni yönetim siftah peşinde
25-26 Mart tarihleri arasında yapılan kongrede göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ilk galibiyetini Konyaspor'a karşı dış sahada almayı hedefliyor. 4 Spor Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkan yeni yönetim, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu periyotta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

MUMLA ARIYOR

Karadeniz devi ligde geçen sezonun 29. haftasında 70 puanla şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Bu yıl ise hanesine yalnızca 45 puan yazdırabildi. Aynı süreçte geçen sezon sadece 1 yenilgi yaşayan Fırtına, bu yıl 10 kez kaybetti.

DENSWIL DE YOK

Hafta içinde idmanda sakatlanan Stefano Denswil maça yetişemedi. 29 yaşındaki stoper kadroya alınmadı ve bugün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Denswil'in ağrılarının geçmediği ve bu nedenle riske edilmediği dile getirildi.

15 DAKİKADA ATIYOR

BU sezon Spor Toto Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan bir takım yok (8). Karadeniz devi, Sivas sınavında da 10. dakikada Markovic ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

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