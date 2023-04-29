Trezeguet dönüyor

Ligde son 5 maçın 4'ünü kaçıran, Beşiktaş derbisinde ise son yarım saatte forma giyen Trezeguet, artık hazır durumda. Tamamen iyileşen Mısırlı kanat, Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak. Bu sezon ligde 7 gol atan Trezeguet'nin geri dönüşü, yüzleri güldürdü. Visca'nın yokluğunda diğer kanatta Markovic forma giyecek. Trezeguet, Beşiktaş derbisinde girdikten sonra çok etkili olmuştu.

7 EKSİK OYUNCU

Sakat olan Abdülkadir, Visca, Denswil, Serkan ve Dorukhan bugün yok. Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Naci Ünüvar da kadroda değil. Cezalı Larsen de forma giyemeyecek.

KONYA KADROSU

Bordo-mavili ekibin Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Bartra, Hüseyin, Taha, Eren, Arif, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Doğucan, Bardhi, Gbamin, Yusuf, Emirhan, Lahtimi, Markovic, Trezeguet, Umut ve Gomez.