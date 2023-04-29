Trabzonspor'da Bjelica açıkladı! Yıldız oyuncu neden kadroda yok?

Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde;

Oyuncularla 1 haftalık çalışma şansım oldu. Bize ne vereceklerini daha yakından görmeye çalıştık. Kimle oynarsak oynayalım amacımız kazanmak.

Larsen son maçta kırmızı kart gördü. Serkan da uzun süre sakatlık yaşadı. Doğucan'ı bu maçta sağ bekte oynatıyoruz. Daha önce de kariyerinde görev almış.

"YUSUF'U KADROYA ALMADIK"

Yusuf Yazıcı son antrenmanda ufak bir kas sakatlığı yaşadı. Ağrısının devam ettiğini görünce de kadroya almadık.