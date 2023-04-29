Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Bjelica açıkladı! Yıldız oyuncu neden kadroda yok?

Trabzonspor'da Bjelica açıkladı! Yıldız oyuncu neden kadroda yok?

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Bordo mavili ekipte Hırvat teknik adam Nenad Bjelica Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı olduğu için kadroya alınmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 16:24
Trabzonspor'da Bjelica açıkladı! Yıldız oyuncu neden kadroda yok?

Trabzonspor teknik direktörü Bjelica, Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde;

Oyuncularla 1 haftalık çalışma şansım oldu. Bize ne vereceklerini daha yakından görmeye çalıştık. Kimle oynarsak oynayalım amacımız kazanmak.

Larsen son maçta kırmızı kart gördü. Serkan da uzun süre sakatlık yaşadı. Doğucan'ı bu maçta sağ bekte oynatıyoruz. Daha önce de kariyerinde görev almış.

"YUSUF'U KADROYA ALMADIK"
Yusuf Yazıcı son antrenmanda ufak bir kas sakatlığı yaşadı. Ağrısının devam ettiğini görünce de kadroya almadık.

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi... Siz onu bir de şimdi görün! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali "hayat acımasız" dedirtti!
"Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş" İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele
G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark!
G.Saray'ın eski yıldızı Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım"
İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım" Toroğlu'dan flaş yorum! "Hakemi anlayamadım" 17:06
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 17:03
İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon! İşte Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon! 16:54
Bjelica açıkladı! Yıldız isim neden kadroda yok? Bjelica açıkladı! Yıldız isim neden kadroda yok? 16:24
Trabzonspor’da Bakasetas ‘dalya’ dedi Trabzonspor’da Bakasetas ‘dalya’ dedi 16:21
Amedspor - İnegölspor maçı CANLI Amedspor - İnegölspor maçı CANLI 16:18
Daha Eski
Real Madrid - Almeira maçı saat kaçta? Real Madrid - Almeira maçı saat kaçta? 14:44
Barcelona - Real Betis maçı saat kaçta? Barcelona - Real Betis maçı saat kaçta? 14:48
Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i açıklandı! Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i açıklandı! 14:55
Roma - Milan maçı saat kaçta? Roma - Milan maçı saat kaçta? 14:57
Torino - Atalanta maçı saat kaçta? Torino - Atalanta maçı saat kaçta? 15:02
Karagümrük - Antalyaspor | CANLI Karagümrük - Antalyaspor | CANLI 15:03