Konyaspor - Trabzonspor maçında Bakasetas kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Bordo-mavililerde Bakasetas, karşılaşmanın 45+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yunan futbolcu, Konyasporlu futbolcu Soner Dikmen'e yaptığı sert müdahale nedeniyle oyundan ihraç edildi.
VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, Bakasetas'a direkt kırmızı kart gösterdi.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır