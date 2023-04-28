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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Mihael Zaper hamlesi! Bjelica eski öğrencisini istiyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'nın gelmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin bu anlamda NK Osijek formasını terleten Hırvat oyuncu Mihael Zaper ile yakından ilgilendiği aktarılıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Mihael Zaper hamlesi! Bjelica eski öğrencisini istiyor

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Nenad Bjelica'nın Trabzonspor teknik direktörü olmasının ardından, Hırvat basını birçok oyuncuyu Fırtına'ya yazmaya başladı. Bu isimlerden birisi de NK Osijek'in ön liberosu Mihael Zaper. 24 yaşındaki futbolcu için Hırvatistan medyası, "Bjelica, eski öğrencisini Trabzonspor'a götürmek istiyor. İki kulüp pazarlıkları sürdürüyor" iddiasında bulundu. 1.88 boyunda olan Zaper bu sezon Osijek'te 29 maçı çıkıp, 2 gol attı ve 1 de asist yaptı. Ayrıca stoper ve 10 numarada da görev yapabilen Zaper'in kulübü ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. Orta sahaya kesinlikle takviye yapmak isteyen Karadeniz devi, Zaper için izleme sürecini sürdürüyor. Verilecek rapora göre hamle yapılacak.
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