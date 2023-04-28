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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sakatlandığını sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:04 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:11
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'a Naci Ünüvar'dan kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, genç futbolcunun sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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