Sakatlık raporu

7 yılın en kötüsü
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaşmıştı.
İçeride bir başka
ARADENIZ devi bu sezon iç sahada 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda 14 maçta biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 8 kez yenildi. İç sahada 16 gol averajı elde etmeyi başardı.
-12 averajı var
TRABZONSPOR, dış sahada bu sezon 14 maçta 19 gol atıp, kalesinde 31 gol gördü ve - 12 ile ligin en kötü averajına sahip olan takımlardan biri. Süper Lig'den çekilen Hatay ve Gaziantep FK'nın haricinde Giresun (-17), Alanya (-16) averajda.
Kaleyi savunamadı
BORDO-mavililer, deplasmanda en çok gol yiyen 3. takım. Kalesinde gördüğü 31 golün 21'ini ise mağlup olduğu 8 maçın 5'inde yedi. Antalyaspor'a 5-2, Adana Demir'e 3-2, Karagümrük'e 4-1, Alanya'ya 5-0 ve Sivas'a 4-1 kaybetti.