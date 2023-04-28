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Sakatlık raporu

Konyaspor ile yarın Süper Lig'de karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlardan umutlu haber gelmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Sakatlık raporu
Konyaspor ile yarın Süper Lig'de karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlardan umutlu haber gelmedi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Larsen'ın yanı sıra Denswil dünkü çalışmada yer almadılar. Bu isimlerin yarın oynamaları çok zor.
7 yılın en kötüsü
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta elde ettiği 45 puanla son 7 sezonun en az puan topladığı dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer, 29. maçlar itibarıyla söz konusu dönemde en başarılı performansa, şampiyon tamamladığı geçen sezon 70 puan kazanarak ulaşmıştı.
İçeride bir başka
ARADENIZ devi bu sezon iç sahada 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda 14 maçta biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 8 kez yenildi. İç sahada 16 gol averajı elde etmeyi başardı.
-12 averajı var
TRABZONSPOR, dış sahada bu sezon 14 maçta 19 gol atıp, kalesinde 31 gol gördü ve - 12 ile ligin en kötü averajına sahip olan takımlardan biri. Süper Lig'den çekilen Hatay ve Gaziantep FK'nın haricinde Giresun (-17), Alanya (-16) averajda.
Kaleyi savunamadı
BORDO-mavililer, deplasmanda en çok gol yiyen 3. takım. Kalesinde gördüğü 31 golün 21'ini ise mağlup olduğu 8 maçın 5'inde yedi. Antalyaspor'a 5-2, Adana Demir'e 3-2, Karagümrük'e 4-1, Alanya'ya 5-0 ve Sivas'a 4-1 kaybetti.

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