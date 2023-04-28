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Hız:Başarı

Doğan’dan Hırvat teknik adama: Şampiyonluk yılında tüm planlamayı bir önceki sezondan yapmıştık. Gelecek dönem için de hemen kolları sıvayıp adım atacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Hız:Başarı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezonla ilgili yol haritasını belirledi. Doğan, ilk etapta futbol şubesi için teknik direktör Nenad Bjelica ile masaya oturdu ve yeni sezonun planlamasını yaptı. Gelen haberlere göre gelecek sezondan itibaren futbol takımında köklü değişiklikler yapılacak. Karadeniz devinde özellikle yüksek maaş bütçesinin düşürülmesi hedefleniyor. Sonrasında ise yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmeler yapılacak. Maaş bütçesini düşürüp, sponsorlukları artırmak isteyen Fırtına, bu sayede ekonomisini de iyileştirmeyi hedefliyor.
DETAYLI BIR ÇALIŞMA YAPILIYOR
DOĞAN, ayrıca şampiyonlukluk sezonundaki stratejiyi uygulamak ve tüm planları hayata geçirmek istiyor. Bu sezonun kalan bölümlerinde mevcut oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacak olan Nenad Bjelica ile gelecek dönemin planlamasını konuşan Doğan, "Şampiyon olduğumuz sezon tüm transfer ve ekonomik planlamamızı bir önceki sezondan yapmış ve başarılı olmuştuk. Şimdi de gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlıyoruz. Hızlı davranmalıyız" diyerek, detaylı bir çalışmanın startını verdiklerini vurguladı.
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