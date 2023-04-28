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Geçen yıl coşmuştu

Geçtiğimiz sezon ligin ilk 29 haftasında Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı. Bu üç silahşor toplamda 30 gol, 16 asiste imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Geçen yıl coşmuştu
Geçtiğimiz sezon ligin ilk 29 haftasında Cornelius 28 maçta 12 gol, 4 asist, Djaniny 22 müsabakada 7 gol, 2 asist ve Nwakaeme ise 23 maçta 11 gol, 10 asistle yıldızlaştı. Bu üç silahşor toplamda 30 gol, 16 asiste imza attı.
Dev düşüş
BORDO mavililer, bu yıl ilk 30 haftada 46 gol atıp, 42 gol yedi. Geçen yıl ilk 29 maçta ise 56 gol atıp ağlarında 23 gol gördü. Bu da hücum hattının verimsizliğini gösteriyor
Verimsiz hücum hattı
YENItransferler Umut Bozok 20 maçta 3 gol, Maxi Gomez 22 karşılaşmada 5 gol, 4 asist, Trezeguet ise 23 müsabakada 7 gol ve 3 asist üretti. Fırtına'nın hücum hattı toplamda 15 gol, 7 asist gerçekleştirip
Hedefsiz kaldılar
SÜPER Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan bordo-mavili takım, Orhan Ak'ın görev yaptığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-1 yenildi. Böylece bu sezon almayı hedeflediği Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.
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