Bruno Peres'ten Trabzonspor'a veda mesajı!

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda Peres, Trabzonspor'a gelişinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Peres, Trabzonspor'da harika anlar yaşadığını ve bunları her zaman hatırlayacağını ifade ederek, "Bana kapılarını açan, değerimi kanıtlama ve Bruno'nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Asla unutulmayacak, kulübün tarihine geçecek, benim ve tabii ki de taraftarlarımızın da hafızasına kazınacak anlar yaşadık. Şampiyonluk hedefine giderken bizlerle, içimizde olan herkes ve hepimiz için çok özel bir andı." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür eden 33 yaşındaki oyuncu, "Şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese, bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.