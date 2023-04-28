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Bruno Peres'ten Trabzonspor'a veda mesajı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'daki sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedilen Bruno Peres'ten bordo-mavililere veda mesajı geldi. Trabzonspor'da harika anlar yaşadığını ifade eden Peres, "Şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese, bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:00
Bruno Peres'ten Trabzonspor'a veda mesajı!

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda Peres, Trabzonspor'a gelişinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Peres, Trabzonspor'da harika anlar yaşadığını ve bunları her zaman hatırlayacağını ifade ederek, "Bana kapılarını açan, değerimi kanıtlama ve Bruno'nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Asla unutulmayacak, kulübün tarihine geçecek, benim ve tabii ki de taraftarlarımızın da hafızasına kazınacak anlar yaşadık. Şampiyonluk hedefine giderken bizlerle, içimizde olan herkes ve hepimiz için çok özel bir andı." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür eden 33 yaşındaki oyuncu, "Şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese, bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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