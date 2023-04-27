Haberler Trabzonspor Yeni sezona gözünü dikti

Yeni sezona gözünü dikti

Dorukhan Toköz yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle bu sezonu pas geçti. Sadece 7 maçta görev yapabilen tecrübeli futbolcu, gelecek sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor. 26 yaşındaki 'joker' oyuncunun hedefi artık sakatlık problemlerini geride bırakarak yeniden bordo-mavili takımın başarısı için ter dökebilmek. Her fırsatta futbolu çok özlediğini söylüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Yeni sezona gözünü dikti
Dorukhan Toköz yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle bu sezonu pas geçti. Sadece 7 maçta görev yapabilen tecrübeli futbolcu, gelecek sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor. 26 yaşındaki 'joker' oyuncunun hedefi artık sakatlık problemlerini geride bırakarak yeniden bordo-mavili takımın başarısı için ter dökebilmek. Her fırsatta futbolu çok özlediğini söylüyor.
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