Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! O rakam gelmezse takımda kalacak

Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! O rakam gelmezse takımda kalacak

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın durumu da sezon sonu belli olacak. Başarılı eldiven kısa süre önce verdiği röportajda "Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif varsa giderim. Aksi halde kalır her zamanki gibi savaşırım" ifadelerini kullanmıştı. Milli kaleciye adeta teklif yağıyor. İşte detaylar... | TS HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor! O rakam gelmezse takımda kalacak
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın durumu da sezon sonu belli olacak. Başarılı eldiven kısa süre önce verdiği röportajda "Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif varsa giderim. Aksi halde kalır her zamanki gibi savaşırım" ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonu yaklaşırken 26 yaşındaki oyuncu ile Sheffield United, Everton ve Monaco ilgileniyor. Karadeniz ekibi 15 milyon euro civarında bir rakam bekliyor. Aksi halde gidişine onay çıkmayacak.
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