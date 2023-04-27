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SON DAKİKA - Trabzonspor'da ayrılık! Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon planlamalarına başlayan bordo-mavililer, Brezilyalı futbolcu Bruno Peres ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 17:11 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 17:27
SON DAKİKA - Trabzonspor'da ayrılık! Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Nenad Bjelica ile kadro planlama çalışmalarına başlandı.

Gelecek-gidecek isimler üzerinde karar aşamasında olan bordo-mavililerde flaş bir ayrılık kararı alındı.

Trabzonspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Bordo mavili kulüp yaşanan ayrılığı resmi sitesinden duyurdu. Yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sakatlığı sebebiyle sezon başında dondurulmuştu. Sakatlığını atlattıktan sonra yeniden lisansı çıkarılan oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla 9 maçta forma giydi.

Trabzonspor'da son olarak bir başka Brezilyalı isim Vitor Hugo kulüpten ayrılmış ve ülkesine dönmüştü.

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