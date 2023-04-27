Haberler Trabzonspor Pes etmek yasak

Pes etmek yasak

Bjelica sahada mücadeleci bir takım istiyor. Hırvat hoca “Eksik kalırız veya geri düşeriz. Siz büyük takım ruhunu gösterin” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Pes etmek yasak
Trabzonspor'un hırslı hocası Nenad Bjelica aynı isteği oyuncularında da görmek istiyor. 4-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde takım 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon veremeyen Karadeniz Fırtınası'nın görüntüsü Hırvat hocayı hiç memnun etmemişti. Deneyimli çalıştırıcı antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşarak, sahada kolay pes eden bir takım görmek istemediğini söylüyor. Bjelica "Kalan 7 maçta kazanmak isteyen oyuncular sahada olacak" diyerek öğrencilerine mesaj verirken "Maç 90 dakika. Pes etmek yasak. Geriye düşebiliriz veya eksik kalabiliriz ama mücadele etmeme lüksünüz yok. Herkes sonuna kadar savaşacak. Olumsuz her duruma karşı reaksiyon vermenizi istiyorum. Büyük takım ruhunu gösterin" diye konuştu.
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’dan büyük buluşma! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunu canlandıran Alihan Türkdemir 5 yıl sonra bir arada!
Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın yıldızına İspanyol kancası!
Uğurcan Çakır'a teklif yağıyor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Nisan)
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." Flaş Gomis yorumu! "Krizin nedeni..." 07:36
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Daha Eski
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 00:11
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 00:11
Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı 00:11
Galatasaray'da golcü transferi tamam! Galatasaray'da golcü transferi tamam! 00:11
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! 00:11
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:11