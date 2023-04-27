Pes etmek yasak

Trabzonspor'unhırslı hocası Nenad Bjelicaaynı isteği oyuncularındada görmek istiyor. 4-1kaybedilen Sivasspor mücadelesindetakım 10 kişi kaldıktansonra reaksiyon veremeyenKaradeniz Fırtınası'nıngörüntüsü Hırvat hocayı hiçmemnun etmemişti. Deneyimliçalıştırıcı antrenmanlardaoyuncularıyla sık sık konuşarak,sahada kolay pes edenbir takım görmek istemediğinisöylüyor. Bjelica "Kalan7 maçta kazanmak isteyenoyuncular sahada olacak" diyereköğrencilerine mesaj verirken"Maç 90 dakika. Pesetmek yasak. Geriye düşebilirizveya eksik kalabiliriz amamücadele etmeme lüksünüzyok. Herkes sonuna kadar savaşacak.Olumsuz her durumakarşı reaksiyon vermeniziistiyorum. Büyük takım ruhunugösterin" diye konuştu.