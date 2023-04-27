Kaybettiğin yerde pres

Nenad Bjelica için kaybedilen topların kısa sürede kazanılması büyük önem taşıyor. Meşin yuvarlak rakibe geçtiğinde topun arkasında konum almadan önce Hırvat hocanın ilk isteği agresif pres. Bjelica, "Topun kaybedildiği yerde hemen prese başlayacağız. Ya topu geri kazanacağız, ya da savunmamızın yerleşmesi için zaman kazanacağız. Bu çok önemli" dedi.
NenadBjelica için kaybedilen topların kısa sürede kazanılması büyük önem taşıyor. Meşin yuvarlak rakibe geçtiğinde topun arkasında konum almadan önce Hırvat hocanın ilk isteği agresif pres. Bjelica, "Topun kaybedildiği yerde hemen prese başlayacağız. Ya topu geri kazanacağız, ya da savunmamızın yerleşmesi için zaman kazanacağız. Bu çok önemli" dedi.