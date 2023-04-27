Hırslı idman

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki çalışmada futbolcular büyük bir hırsla çalıştılar. Hırvat teknik adam, iki türlü çift kale yaptırdı. İlkinde bordo-mavili futbolcular, hentbol oynayarak topu rakip kaleye taşıdılar. Golleri kafa veya ayakla attılar. İdman sonunda ise gerçek çift kale yaptılar.
Trabzonspor,Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki çalışmada futbolcular büyük bir hırsla çalıştılar. Hırvat teknik adam, iki türlü çift kale yaptırdı. İlkinde bordo-mavili futbolcular, hentbol oynayarak topu rakip kaleye taşıdılar. Golleri kafa veya ayakla attılar. İdman sonunda ise gerçek çift kale yaptılar.