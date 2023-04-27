Cornelius’un şanssızlığı

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Kopenhag'ın yolunu tutan Andreas Cornelius kabus gibi bir dönemden geçti. Deneyimli forvet, Danimarka'da hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi bir defa daha sakatlandı ve 1 ay daha yok. Sezona Trabzon'da başlayan Cornelius 7 maçta 3 gol atmıştı. Kopenhag'da 14 maçta 2 golü var. Onları da kupada alt lig takımına karşı kaydetti.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Kopenhag'ın yolunu tutan Andreas Cornelius kabus gibi bir dönemden geçti. Deneyimli forvet, Danimarka'da hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi bir defa daha sakatlandı ve 1 ay daha yok. Sezona Trabzon'da başlayan Cornelius 7 maçta 3 gol atmıştı. Kopenhag'da 14 maçta 2 golü var. Onları da kupada alt lig takımına karşı kaydetti.