Başkan ile hoca buluştu

Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica bir araya geldiler. Hırvat hoca yüz yüze gerçekleşen görüşmede takımla ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. Kalacak-gidecek oyuncular ile ilgili ön fikirlerini açıkladı. Doğan da takımla ilgili mali problemlerin büyük kısmının çözüldüğünü söyledi.
Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica bir araya geldiler. Hırvat hoca yüz yüze gerçekleşen görüşmede takımla ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. Kalacak-gidecek oyuncular ile ilgili ön fikirlerini açıkladı. Doğan da takımla ilgili mali problemlerin büyük kısmının çözüldüğünü söyledi.