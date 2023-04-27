Baka’ya şut emri geldi

Fırtına'nın hocası Nenad Bjelica antrenmanda Anastasios Bakasetas ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hırvat çalıştırıcı "Çok özel bir yeteneksin. Senin şut potansiyelin bizim gol bulmamız için önemli bir şans. Bunu daha fazla kullanmalısın" dedi. Baka'yı boşta bırakacak özel setler hazırlıyor.
Fırtına'nınhocası Nenad Bjelica antrenmanda Anastasios Bakasetas ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hırvat çalıştırıcı "Çok özel bir yeteneksin. Senin şut potansiyelin bizim gol bulmamız için önemli bir şans. Bunu daha fazla kullanmalısın" dedi. Baka'yı boşta bırakacak özel setler hazırlıyor.