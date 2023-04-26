Vazgeçme pes etme

Teknik direktör Nenad Bjelica, basın toplantısında bordo-mavili taraftarlara seslendi: "Önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü kesinlikle verebilirim; yarışmacı bir takımları olacak. Her maçta çok mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım görecekler. Çalıştığım bütün takımlarda bu hep böyle oldu. Taraftarımızın kalan maçlarda bize destek olmalarını istiyoruz. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok çalışacağız. Tüm takımım bunun için çok çalışacak. Oyun tarzı, oyun stili oluşturmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar kendi oluşturmadığınız bir takımla mücadele etmek durumundasınız. Bir risk alıyorum. Bunun farkındayım. Bu riski önümüzdeki yıl kârlı çıkabilmek adına aldığımı söyleyebilirim."
Teknik direktör Nenad Bjelica, basın toplantısında bordo-mavili taraftarlara seslendi: "Önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü kesinlikle verebilirim; yarışmacı bir takımları olacak. Her maçta çok mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım görecekler. Çalıştığım bütün takımlarda bu hep böyle oldu. Taraftarımızın kalan maçlarda bize destek olmalarını istiyoruz. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok çalışacağız. Tüm takımım bunun için çok çalışacak. Oyun tarzı, oyun stili oluşturmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar kendi oluşturmadığınız bir takımla mücadele etmek durumundasınız. Bir risk alıyorum. Bunun farkındayım. Bu riski önümüzdeki yıl kârlı çıkabilmek adına aldığımı söyleyebilirim."