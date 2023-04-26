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Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getiren Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavili yönetim şimdiden kolları sıvadı. Karadeniz Fırtınası, eski yıldızları Cornelius ve Nwakaeme'yi yeniden transfer etmek için düğmeye bastı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 15:57
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!

Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Andreas Cornelius, sezon başında 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer olmuştu. Ülkesine dönen 30 yaşındaki golcü, burada aradığını bulamadı. Sezona kötü giren ve sık sık sakatlanan Andreas Cornelius takımdan ayrılma kararı aldı.

Akşam'ın haberine göre; Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Andreas Cornelius'un kararı sonrası Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü.

Bordo-mavililerin eski golcüsünü kiralamaya sıcak baktığı ve oyuncunun tavrına göre resmi adımları atacağı belirtildi.

Yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen yeni yönetimin, Andreas Cornelius konusunda ısrarcı olduğu ve oyuncunun 1 yıllık maaşının tamamının karşılanabileceği kaydedildi.

NWAKAEME DE GÜNDEMDE!
Trabzonspor, Cornelius'un yanı sıra Nwakaeme'yi kiralamak için de pusuda bekliyor.

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