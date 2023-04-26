Savaş kazan

Fırtına'nın yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor ile anlaşma sürecini anlatan Hırvat hoca, "Kulübün bana olan ilgisini net bir şekilde anlatması, benim de burada olmak istememden dolayı 1-2 günlük görüşmemiz oldu. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, son şampiyon olduğunu bilerek geldim ve ne kadar büyük hedeflere koştuğunu bilen birisiydim. Geldiğimde de bunu açıkça gördüm. Problemleri olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bu sorunlar olmasaydı ben de burada olmazdım" dedi.

HEDEF YENİDEN ŞAMPİYONLUK

Takımımızla birlikte tekrar geçen sezonki başarıları yakalayabilmek istiyoruz" diyen Bjelica, "Geldiğimiz günden itibaren tekrar yarışmacı, güçlü, her maçta kazanmak için mücadele eden ve kazanan bir takım olmayı hedefliyoruz. Bunları gerçekleştirme adına da çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncu grubumuz da bizimle birlikte çalışmaya, bu uğurda mücadele vermeye hazır. Bunu gördüm. Tek hedefimiz Trabzonspor'un geçen sene yakaladığı başarılar tekrar elde edebilmek. Bu kapasitemiz var" diye konuştu.