Oğlum 5 bil biliyor

Oğlunun teknik ekipte olmasıyla ilgili Bjelica, "Oğlum, benim bir önceki çalıştırdığım takımda da ekibimde yer alıyordu. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak. 5 dil biliyor. Duygusal anlamda da destek vermeye çalışacak. Hep beraber Trabzonspor'un başarısı için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.
Oğlunun teknik ekipte olmasıyla ilgili Bjelica, "Oğlum, benim bir önceki çalıştırdığım takımda da ekibimde yer alıyordu. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak. 5 dil biliyor. Duygusal anlamda da destek vermeye çalışacak. Hep beraber Trabzonspor'un başarısı için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.