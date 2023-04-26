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Oğlum 5 bil biliyor

Oğlunun teknik ekipte olmasıyla ilgili Bjelica, "Oğlum, benim bir önceki çalıştırdığım takımda da ekibimde yer alıyordu. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak. 5 dil biliyor. Duygusal anlamda da destek vermeye çalışacak. Hep beraber Trabzonspor'un başarısı için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Oğlum 5 bil biliyor
Oğlunun teknik ekipte olmasıyla ilgili Bjelica, "Oğlum, benim bir önceki çalıştırdığım takımda da ekibimde yer alıyordu. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak. 5 dil biliyor. Duygusal anlamda da destek vermeye çalışacak. Hep beraber Trabzonspor'un başarısı için çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.
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