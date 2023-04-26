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Hırvat diye oyuncu almam

Oyuncu seçerken pasaportuna bakan biri olmadığını vurgulayan Bjelica, "Hırvatistan'ın son dönemlerde çıkardığı önemli oyuncular var. Değerlendirme yapacağız. Benim oyuncularda baktığım futbol karakterleri ve mantaliteleri. Bize uyuyorsa, Trabzonspor için sahada mücadele edecekse, her şeyini verebilecekse tabii ki aramıza katılabilir. Bunun için Hırvat olması ya da başka bir milletten olması beni ilgilendirmez. Benim aradığım bu değil. Pasaporta bakmam" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Hırvat diye oyuncu almam
Oyuncu seçerken pasaportuna bakan biri olmadığını vurgulayan Bjelica, "Hırvatistan'ın son dönemlerde çıkardığı önemli oyuncular var. Değerlendirme yapacağız. Benim oyuncularda baktığım futbol karakterleri ve mantaliteleri. Bize uyuyorsa, Trabzonspor için sahada mücadele edecekse, her şeyini verebilecekse tabii ki aramıza katılabilir. Bunun için Hırvat olması ya da başka bir milletten olması beni ilgilendirmez. Benim aradığım bu değil. Pasaporta bakmam" dedi.
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