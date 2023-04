TRABZONSPOR HABERİ: Nenad Bjelica yol haritasını açıkladı! Başkan ile görüşecek

Mevcut kadro ile ilgili henüz bir karar almadığını belirten Bjelica: "Takımla 2 idman yaptık ve 1 maça çıktık. 2-3 gün birlikte geçirdiğiniz insanlarla adil bir karar alabilmenin doğru olacağını düşünmüyorum. Kriterlere bakacağız. Sözleşmesi devam edecek ve etmeyecekler var. Ayrılacak ve gelecek oyuncular var ama bunun kararı verilmedi. Önümüzdeki sezon şablonunu çıkarma adına gençlere şans vereceğiz. 1.5 ayı önümüzdeki sezonun çizimleri olarak kullanmaya çalışacağız."

SİSTEM DEĞİL DETAYLAR

Trabzonspor'da nasıl bir oyun planı düşünüyorsunuz?" sorusuna Bjelica, "Bir sistemimiz olacaktır mutlaka ama bizim her zaman değişime açık bir sistem olacak. Sistemler her zaman maç kazandırmaz. Organizasyonlar ve oyun disiplini kazandırır. Bu tip detaylar maç kazandırır veya kaybettirir. Her zaman değişime hazır, rakibin oynadığı sisteme oyuncularınıza göre değişiklik gösterebilecek. Sistemler her zaman maç kazandırmaz" cevabını verdi.

BUGÜN DÜNDEN İYİ OLMALI

Süper Lig hakkında nasıl bir araştırma yaptığına dair Bjelica, "Türkiye ligi çok yarışmacı. Son yıllarda da çok fazla mücadelenin olduğu, takımların birbirlerini şaşırttıkları, çok büyük takımların olduğu, sezon boyunca sizleri şaşırtacak takımların olduğunu görebiliyorum. Maç kazanmak kolay değil. Çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Şehri detaylıca tanıma fırsatım olmadı. Şehre ait fikirlerim var. İlk işim Trabzonspor'un bugününün dününden daha iyi olması için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak ise Bjelica, "Türkiye liginin çok yarışmacı olduğunu ifade ettim. Çok kaliteli oyuncular ve teknik adamlar var. Çok yoğun bir futbol ritmi gördüğümü söyleyebilirim. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına bana gönderenler oldu ve izledim. Çok mutlu oluyorsunuz ve tüylerinizin diken diken olduğunu söyleyebilirim. Biz de takımımızla beraber aynı kutlamaları aynı başarıları yakalama adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.

BAŞKAN İLE KONUŞACAĞIM

Takımdan kimler ayrılacak, kimler kalacak' konusunda başkan ile bir konuşma yapmadıklarını dile getiren Bjelica, "Türk basınından neler yazıldığını tam bilmiyorum ama duyuyorum. Türk basını kaynaklı haberler bazen Hırvatistan basınında da çıkıyor. Bazen şaşırıyorum. Başkanımızla ilk görüşmeyi belki bu hafta yapabiliriz ama henüz alınmış bir karar yok. Oyuncuların değerleri ancak takım iyi giderse artabilir. Bizim de mücadelemiz takımın değerini artırmak. Biz de daha önceki takımlarda yaptığımız başarıyı tekrarlama adına burada çalışıyoruz" diye konuştu.