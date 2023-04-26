Haberler Trabzonspor Gençler oynayacak

Gençler oynayacak

Nenad Bjelica, altyapı hocaları ve oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını aktararak şöyle devam etti: "Altyapıdan aramıza katılıp oynayacak bizimle antrenmanlarda bulunacak futbolcu mutlaka olacaktır. Daha önce çalıştığımız takımlarda U19 ve U17 seviyesinden oyuncularımızı aramıza katıp hem antrenmanlarda hem de maçlarda onlara fırsatlar vermeye çalıştık" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Gençler oynayacak
Nenad Bjelica, altyapı hocaları ve oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını aktararak şöyle devam etti: "Altyapıdan aramıza katılıp oynayacak bizimle antrenmanlarda bulunacak futbolcu mutlaka olacaktır. Daha önce çalıştığımız takımlarda U19 ve U17 seviyesinden oyuncularımızı aramıza katıp hem antrenmanlarda hem de maçlarda onlara fırsatlar vermeye çalıştık" diye konuştu.
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